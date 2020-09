Mio figlio non parla: quando rivolgersi al logopedista (Di venerdì 4 settembre 2020) Mio figlio parla poco e male. quando rivolgersi al logopedista? Scopriamo chi è il logopedista, a che età del bambino si dovrebbe intervenire, come si svolge una seduta e i costi. Mio figlio ancora non parla, mio figlio parla poco, mio figlio parla male e non riesce ad esprimersi in maniera comprensibile, sono molte le … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

stanzaselvaggia : Mio figlio è andato ieri per la prima volta a scuola per un recupero. Gli hanno misurato la febbre. Aveva 32,1. Direi una buona partenza. - CottarelliCPI : Mio figlio lavora a San Francisco.Da giorni deve stare a casa non per il covid ma per il fumo degli incendi che han… - FBiasin : Sono andato al supermercato in pausa pranzo per comprare l’acqua e sono uscito con un pacco formato famiglia (intra… - AugustoSabatel2 : @nmirotti @maurorizzi_mr Stessa cosa tra gli amici di mio figlio, gli unici rientrati positivi erano stati in Sardegna - ZuccaVuota : RT @robgere: La mamma di un amichetto di Pietro: “L’ho iscritto ma non so se mando mio figlio a scuola. Forse lo tengo a casa, tanto va in… -