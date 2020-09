Milan, ufficiale Brahim Diaz. Il giocatore ha scelto la maglia numero 21 (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato, il Milan ufficializza Brahim Diaz. La Juventus attende Luis Suarez. ROMA – Il Milan ufficializza Brahim Diaz. In attesa di Tonali è il classe 1999 il secondo colpo di questa sessione dei rossoneri dopo Zlatan IBrahimovic. Un rinforzo importante per la squadra di Pioli che potrà contare su uno dei talenti spagnoli destinati a scrivere pagine importanti della storia del calcio mondiale. L’ex Blancos arriva in prestito secco con le due compagini che si sono date appuntamento al termine della stagione per valutare se rinnovare il trasferimento a titolo temporaneo oppure aprire alla cessione a titolo definitivo. Sembra difficile un ritorno in Spagna vista l’ampia disponibilità di attaccanti in casa madrilena. La ... Leggi su newsmondo

