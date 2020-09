Miguel Gobbo Diaz: «Liberiamoci dal pregiudizio» (Di venerdì 4 settembre 2020) Tra lo sciabordio delle onde e il maestrale che soffia impetuoso, Miguel Gobbo Diaz risponde al telefono da Punta Suina, in Puglia, in attesa di tornare a Roma per riprendere le riprese di Zero, la nuova serie originale di Netflix ideata da Antonio Dikele Distefano e dedicata al primo supereroe nero italiano. «Mi godo gli ultimi giorni di vacanza perché dovrò tornare qualche giorno prima per fare il tampone» spiega l’attore che, nel frattempo, rivedremo il 10 settembre su Raiuno nella seconda stagione di Nero a Metà, la fiction che gli ha dato il successo e che ha girato ben prima dello scoppio dell’emergenza Covid, a ottobre del 2019. Il suo personaggio, quello di Malik Soprani, è il primo ispettore nero della televisione di casa nostra, un merito che Diaz accoglie con orgoglio e responsabilità. Leggi su vanityfair

MontiFrancy82 : Intervista con #MiguelGobboDiaz protagonista della serie #Neroametà – seconda stagione”: “Il mio sogno è essere un… - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con #MiguelGobboDiaz protagonista della serie #Neroametà – seconda stagione”: “Il mio sogno è essere un… - SMSNEWSOFFICIAL : Intervista con Miguel Gobbo Diaz protagonista della serie “Nero a metà – seconda stagione”: “Il mio sogno è essere… - SpettacoloMania : Claudio Guerrieri sfida #Montalbano? Il 10 settembre su @RaiUno #NeroaMetà2 Abbiamo visto in anteprima i primi due… -

Ultime Notizie dalla rete : Miguel Gobbo Miguel Gobbo Diaz: «volevo essere Black Panther» Esquire Italia Siete pronti per ricominciare? Le serie tv imperdibili di settembre sono tante e sono (almeno) 15

Gettate pure le chiavi e barricatevi in casa: a settembre le serie tv in arrivo sono talmente tante che faticherete a starci dietro. Figuratevi se potrete uscire. Chi ha il coraggio infatti di perders ...

“Nero a metà”, le anticipazioni della seconda stagione

La prima stagione di “Nero a metà”, trasmessa a fine 2018, aveva raccolto fino a 6 milioni di spettatori. La seconda, prevista per l’inizio del 2020, è stata posticipata a causa dell’emergenza Covid.

Gettate pure le chiavi e barricatevi in casa: a settembre le serie tv in arrivo sono talmente tante che faticherete a starci dietro. Figuratevi se potrete uscire. Chi ha il coraggio infatti di perders ...La prima stagione di “Nero a metà”, trasmessa a fine 2018, aveva raccolto fino a 6 milioni di spettatori. La seconda, prevista per l’inizio del 2020, è stata posticipata a causa dell’emergenza Covid.