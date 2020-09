Messi gratis da gennaio 2021? City in pole position ma l’Inter e Suning ci sono (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi potrebbe liberarsi a zero a partire da gennaio 2021: Manchester City in pole position ma l’Inter c’è Con ogni probabilità Lionel Messi rimarrà al Barcellona ancora un anno, salvo poi liberarsi a giugno 2021 a zero. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’argentino così facendo sarebbe libero di firmare la sua futura squadra a partire dal 1 gennaio 2021. Sul tavolo di Messi ci sono tre scenari. Il primo porta al Manchester City di Guardiola. In questi giorni convulsi il contatto tra i Messi e la cupola spagnola del City (Guardiola, Soriano, Beguiristain) c’è ... Leggi su calcionews24

fcin1908it : Messi può trattare da gennaio e liberarsi a zero. City pronto, ma anche Zhang e l'Inter ci saranno -… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Mercato - Messi medita di rimanere a Barcellona; si svincola gratis nel 2021? - - ilbaku : @EpyAle Messi ci fa una figura di merda colossale, ma se vuole andar via il Barça invece di alzare un muro deve tra… - AleRodella : RT @passione_inter: Mercato - Messi medita di rimanere a Barcellona; si svincola gratis nel 2021? - - passione_inter : Mercato - Messi medita di rimanere a Barcellona; si svincola gratis nel 2021? - -