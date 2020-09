L’opzione Di Maio: “Da solo valgo il 10 per cento” (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma. In Veneto non ci va, punta sul sud, gira la Puglia e la Campania, e quando i suoi gli chiedono della Liguria, lui fa spallucce: “Ma l’avete letta l’intervista di Sansa al Foglio?”, chiede, riferendosi al candidato del M5s in Liguria, Ferruccio Sansa, che si è schierato per il No al referendum Leggi su ilfoglio

GabrieleIuvina1 : Il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio ha prontamente avvertito che l'autonomia di Hong Kong non era un'opzione.' - alessi_deanna : RT @CianPdc: Ma su Twitter esiste l'opzione 'blocca immagini di Di Maio che scambia effusioni'? - CianPdc : Ma su Twitter esiste l'opzione 'blocca immagini di Di Maio che scambia effusioni'? -

Ultime Notizie dalla rete : L’opzione Maio Whirlpool contro Di Maio: decreto insufficiente per Napoli Corriere della Sera