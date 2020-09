La rotta delle Canarie fa strage di migranti (Di venerdì 4 settembre 2020) Fuga dall’Africa passando per le Canarie, la nuova rotta fa strage di migranti: le vittime da inizio anno sono 250 Sono oltre 250 i migranti e rifugiati africani morti o dispersi da inizio anno mentre tentavano di raggiungere le coste delle Isole Canarie attraversando un tratto di Oceano Atlantico. Più di quanti abbiano perso la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : rotta delle Mantenimento del figlio maggiorenne: il cambio di rotta della Cassazione Altalex Como, sbarre rotte in viale Lecco e lavori in viale Innocenzo: traffico impazzito

Mattinata da dimenticare per gli automobilisti a Como. Lunghissime code in convalle, dalla Napoleona al “girone”. Due le ragioni: un problema al passaggio a livello di viale Lecco (le sbarre sono stat ...

Migranti, Di Maio: da Ue solidarietà e responsabilità condivisa

Milano, 4 set. (askanews) - "L'intero impianto comunitario delle politiche di migrazione e asilo deve essere riformato in modo ambizioso per creare un sistema equo, compatto e a prova di crisi, ispira ...

