In fuga dal centro di accoglienza: migrante muore travolto da un'auto (Di venerdì 4 settembre 2020) Come riferisce Tgcom24, il migrante era arrivato nella struttura il primo agosto. Feriti, perché travolti dalla stessa macchina, anche tre poliziotti che stavano cercando di bloccarlo. Due agenti ... Leggi su isnews

