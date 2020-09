I dati sul coronavirus di oggi, venerdì 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.733 nuovi casi di contagio da coronavirus e 9 decessi, per un totale di 274.844 casi e 35.507 morti dall’inizio della pandemia. La Regione Veneto segnala che 50 casi sono riferiti a Leggi su ilpost

pdnetwork : La “collaborazione col governo” secondo Meloni: • dare del criminale al Presidente del Consiglio • diffondere bufa… - fattoquotidiano : Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come… - Lichtung5 : RT @MonachinoSimone: I dati di oggi, 4 Settembre sul #COVID_19 in Italia: • Nuovi Contagi: 1733 • Nuovi Decessi: 11 • Terapia Intensiva: 1… - Compare_Orso : RT @equipeprivacy: #Cassazione sentenza 18292/20, respinge ricorso del Comune finito nel mirino dell’Authority e sanzionato dal #Garante #P… - MalangoneMario : RT @soniabetz1: Caro @marcotravaglio secondo questo sondaggio @AntoLari1986 sarebbe a pochi punti da Fitto, quindi perchè nn proporre al PD… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Il Post

Ucciso dai gas di fermentazione del mais appena stoccato. Davide Gennero, 22 anni, è deceduto ieri mattina a Cavallermaggiore, in un incidente sul lavoro. Erano da poco passate le 8. Si trovava all’in ...Ottima e abbondante. Qualità e quantità delle uve lasciano ben sperare per la vendemmia di quest'anno in Sardegna. Dopo tre anni difficili, questo 2020 caratterizzato dalla pandemia servirà ad inverti ...