Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? (Di venerdì 4 settembre 2020) Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? La Guida pericolosa è un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppure Guidare con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri di Guida pericolosa o spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole della Guida corretta ... Leggi su termometropolitico

VoceIddio : @Pippocaldo @Xiaomei33571935 Questa storia è palesemente falsa. Al massimo potevano fare una multa per 'guida peric… - jacopogiliberto : RT @trescogli: L’Evening World pubblicò una sorta di guida cautelativa, per insegnare agli uomini come riconoscere ed evitare quel tipo di… - trescogli : L’Evening World pubblicò una sorta di guida cautelativa, per insegnare agli uomini come riconoscere ed evitare quel… - Lukas95976035 : @1000_best sempre piu figure di merda.....e lo vorrebbero alla guida della Nazione piu' 'pericolosa' al mondo???? Dio ce ne scampi..... - likemvulnerable : Eh, Lancio cosa fai? Ti muovi due volte? Guida pericolosa con Piero? Attento sai -

Ultime Notizie dalla rete : Guida pericolosa Denuncia per guida pericolosa La Legge per Tutti VIDEO| Da 6 anni in su il 10% dei bambini soffre d’asma. Arriva guida sui casi gravi

ROMA – “L’asma è una malattia molto comune, ne soffre il 25% dei bambini in età prescolare e circa il 10% dei piccoli dai 6 anni in su. Di questi, solo il 5% ha un’asma di difficile gestione, perché n ...

ROMA – “L’asma è una malattia molto comune, ne soffre il 25% dei bambini in età prescolare e circa il 10% dei piccoli dai 6 anni in su. Di questi, solo il 5% ha un’asma di difficile gestione, perché n ...