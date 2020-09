Fase 3: Gibelli (Asstra), ‘imprese trasporto locale rischiano default, servono altri 800 mln’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – Il fondo di risarcimento da 900 milioni di euro previsto dal governo per il trasporto pubblico locale “non basta a risolvere i problemi delle aziende pubbliche”. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra, l’associazione delle aziende pubbliche del trasporto locale, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. “Ci mancano 800 milioni di euro, altrimenti non chiudiamo i bilanci”, ha avvertito Gibelli. Il fondo di risarcimento per il trasporto pubblico locale “basta fino al 31 luglio”.Il rischio per le imprese del trasporto locale è di andare “in default e di ... Leggi su calcioweb.eu

Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - Il fondo di risarcimento da 900 milioni di euro previsto dal governo per il trasporto pubblico locale "non basta a risolvere i problemi delle aziende pubbliche".

Gibelli "Avvio stagione teatro Verdi a Trieste simbolo della ripartenza"

TRIESTE (ITALPRESS) - "Una stagione autunnale di indubbia levatura artistica che presenta i picchi di qualità ai quali il teatro lirico Giuseppe Verdi ci ha abituato e segna non solo il riavvio delle ...

