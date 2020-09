Er covid de città e er covid de campagna (Di sabato 5 settembre 2020) C’era ‘na vorta ‘n piccolo covid de città che s’era rotto de fa ‘na vita troppo frenetica e se stava a stressa’ a sta sempre su tutti sti giornali e teleggiornali. Così decise de fasse ‘na gita su n’isola de campagna: ‘a Sardegna. Era lì che passeggiava quando ‘ncontra n’artro piccolo covid: sei de ‘ste parti? Sì, je risponne er coviddino de campagna, abbito vicino a quer boschetto. Come te ‘nvidio, je dice quello de città, qui stai tranquillo mentre … Continua L'articolo Er covid de città e er covid de campagna proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

