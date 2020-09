D’Amato: nel Lazio rischio da moderato a basso (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Il Lazio ha un rischio da moderato a basso dal monitoraggio del Ministero della Salute e una buona valutazione dell’attivita’ di testing e del contact tracing. Ora andiamo avanti con un milione di test rapidi per ripartire in sicurezza”. Cosi’ in un comunicato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews

