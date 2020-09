CorSport: Milik alla Roma per 5 milioni più Under e un calciatore della Primavera (forse Bouah) (Di venerdì 4 settembre 2020) La Juve è alle prese con la trattativa per Suarez (che però pare essersi allontanato per la promessa fatta dal Barcellona a Messi di tenere il Pistolero se la Pulce deciderà di restare). Dzeko rimane sulle spine. Secondo il Corriere dello Sport, il bosniaco finirà con l’indossare la maglia bianconera. Scrive: “La sensazione è che alla fine l’affare si farà, innescando la giostra che sappiamo. Roma e Napoli sono molto vicine al punto d’incontro che perfezionerà lo scambio tra Cengiz Ünder e Arek Milik, con reciproca soddisfazione tecnica e sorrisi finanziari”. La Roma ha offerto a Milik un quinquennale da circa 5 milioni netti a stagione, bonus inclusi. Il quotidiano sportivo dà anche le cifre a ... Leggi su ilnapolista

