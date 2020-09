Come distinguere i sintomi del Covid da quelli di un malanno di stagione? (Di venerdì 4 settembre 2020) Nasi colanti, colpi di tosse, mal di pancia: quest’anno, tra i banchi di scuola, distinguere i comuni malanni di stagione dai sintomi di Covid-19 sarà un’impresa ai limiti dell’impossibile. Solo il tampone potrà dare certezze, ma ci sono comunque dei segnali che possono aiutare a riconoscere o escludere il nuovo coronavirus, Come spiega Francesco Broccolo, microbiologo clinico dell’Università di Milano-Bicocca. “Non si può fare una diagnosi differenziale fai-da-te basandosi solo sui sintomi”, sottolinea l’esperto. “Per questo i laboratori di analisi si stanno attrezzando per fare tamponi con un ampio pannello diagnostico, in modo che con un solo test si possa distinguere il virus SarsCov2 dagli ... Leggi su huffingtonpost

PaoloGasparin11 : RT @HuffPostItalia: Come distinguere i sintomi del Covid da quelli di un malanno di stagione? - HuffPostItalia : Come distinguere i sintomi del Covid da quelli di un malanno di stagione? - TheMantyf : @rotfleur @lotusvioletiris 'La gente sa distinguere tra finzione è realtà': veramente abbiamo interi studi su cose… - perrysblueeyes : @perrysmoschino alla fine per una principiante come te basta distinguerli solo dal colore della maglia, per arrivar… - lamor_tenera : @melarancya bisogna imparare a distinguere xchè a breve potrebbe tornare utile in ogni caso io sn esperto in questo… -