Barbara D’Urso e il topless in prima serata su Techetecheté: la furia della conduttrice (Di venerdì 4 settembre 2020) Barbara D’Urso è diventata una furia dopo che nella puntata di Techetecheté del 30 agosto è andato in onda un suo Senza veli in prima serata. Lo scorso 30 agosto, nella puntata quotidiana del programma Rai Techetecheté, è stato mostrato il debutto televisivo di Barbara D’Urso in una trasmissione del 1978. La cosa che ha generato … L'articolo Barbara D’Urso e il Senza veli in prima serata su Techetecheté: la furia della conduttrice NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

BellaFranzz : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - RaRobyscorpione : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - Marco21185754 : @Fabry_tanakasan @rubagomme @matteosalvinimi Che non rimpiazza la legge Fornero. È stato assente a 6 vertici euro… - beppedama : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - dilei_it : Barbara D’Urso scopre le gambe a 63 anni: la foto su Instagram è splendida -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia