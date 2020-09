Auto si cappotta in tangenziale a Tavagnacco (Di venerdì 4 settembre 2020) Questa mattina poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate in tangenziale a Tavagnacco, all’altezza dal negozio Dose.Secondo la prima ricostruzione sembrerebbe che le Auto si siano scontrate in fase di sorpasso. Uno dei due veicoli si è ribaltato fermandosi nel centro della strada dove non è presente il guardrail. Leggi su udine20

IlCuoio : Auto si cappotta a #SantaCroce #incidente - DocenteCarla : BEPPE GRILLO sta pensando un BREVETTO: ali comandate a pila in base a capienza e peso del soggetto x spostamenti no… - DocenteCarla : @beppe_grillo BEPPE????? HO UNA TROVATA....esistono ali elettriche da legarci sotto le ascelle? Con cappotta in cas… - tusciaweb : Auto fuori strada finisce nella scarpata e cappotta, feriti tre giovani Montefiascone - Auto fuori strada finisce… - Primonumero : Perde il controllo dell’auto, tampona una macchina e si cappotta. Giovane soccorso dal 118 -

Ultime Notizie dalla rete : Auto cappotta Auto si cappotta a Santa Croce sull'Arno IlCuoioInDiretta Botto nella notte, dall’auto cappottata esce un giovane uomo. Miracolato e… ubriaco

Chi ha chiamato i soccorsi del 118 stanotte intorno alle 3, a Vicenza, ha descritto la situazione che si era parata di fronte ai suoi occhi come molto grave: un’incidente con un’auto capovolta in stra ...

Auto si ribalta a Santa Croce dopo aver colpito mezzo parcheggiato

Un'auto station wagon si è ribaltata dopo aver colpito un'altra auto parcheggiata a lato della strada. È avvenuto in via Donica a Santa Croce sull'Arno alle 9 di questa mattina. Sul posto la polizia m ...

Chi ha chiamato i soccorsi del 118 stanotte intorno alle 3, a Vicenza, ha descritto la situazione che si era parata di fronte ai suoi occhi come molto grave: un’incidente con un’auto capovolta in stra ...Un'auto station wagon si è ribaltata dopo aver colpito un'altra auto parcheggiata a lato della strada. È avvenuto in via Donica a Santa Croce sull'Arno alle 9 di questa mattina. Sul posto la polizia m ...