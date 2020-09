Temptation Island, colpo di scena: salta tutto prima dell’inizio (Di giovedì 3 settembre 2020) No, questa volta l’emergenza Coronavirus non c’entra nulla. I tanti fan che stavano aspettando con determinazione il prossimo 9 settembre per gustarsi la prima puntata di Temptation Island dovranno amaramente ricredersi e aspettare ancora un po’. Un vero e proprio colpo di scena ha fatto cambiare idea alla produzione. Temptation Island slitta: colpo di scena Nessuno se lo aspettava: questa volta il colpo di scena era del tutto disatteso anche dagli stessi autori e produttore del programma. tutto infatti era pronto: le 6 coppie di sconosciuti c’erano, la location anche, Alessia Marcuzzi pronta a condurlo pure. Quello che sembra essere ... Leggi su thesocialpost

