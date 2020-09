Scusate, abbiamo scherzato: Leo Messi resta al Barcellona? Il padre conferma, un clamoroso ribaltone (Di giovedì 3 settembre 2020) Dalla sera alla mattina il futuro di Lionel Messi si è ribaltato completamente. L'argentino era convinto dell'addio e sembrava ormai pronto a fare il passo decisivo verso il Manchester City di Pep Guardiola, soprattutto dopo che domenica scorsa non si era presentato al raduno del Barcellona. E invece adesso le probabilità che resti fino alla scadenza del contratto, prevista per il 2021, sono molto alte: addirittura secondo gli argentini di TyC Sports sono al 90%, indiscrezione confermata in mattinata dal padre-agente della Pulce, che ha risposto con un secco “sì” alla domanda se suo figlio stesse valutando la possibilità di rimanere ancora un anno. Evidentemente le questioni economiche e legali hanno pesato in maniera decisiva: il Barça non era intenzionato a lasciarlo ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Scusate abbiamo Scusate il Disturbo - Off Season E25 - NFC/AFC South Huddle Magazine Cate Blanchett: “Essere qui a Venezia è un miracolo. Abbiamo tutti paura ma è il momento di vivere”

DALL’INVIATA AL LIDO DI VENEZIA. L’incarnazione della perfezione ha passato «gli ultimi sei mesi a parlare con polli e maiali». Un corto circuito nell’immaginario collettivo: Cate Blanchett, l’impecca ...

Beatrice Valli e la polemica sulle “donne senza figli”: “Mi scuso, ero ironica”

“Non hanno figli e dicono di essere stanche”, polemica su Beatrice Valli che si scusa: “Ero ironica” Bufera su Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne oggi influencer. Sotto accusa una battuta dell ...

