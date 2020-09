Scuola, caos graduatorie. Il Ministero: “Accertate 40.000 anomalie”, scontro con i sindacati (Di giovedì 3 settembre 2020) Scuola, caos graduatorie. Il Ministero si difende: “Accertate 40.000 anomalie, ma per noi restano valide”. ROMA – Scuola, è caos graduatorie. Le prime sono state pubblicate con molti insegnanti che hanno segnalato ai sindacati anomalie frequenti e clamorosi. Alcuni docenti, come scritto da La Repubblica, si sono visti riconosciuti 15 anni di servizio sul sostegno quando, in realtà, non avevano mai lavorato con i disabili. Professori chiamati per una cattedra di francese senza conoscere la lingua o, ancora, una giovane di 22 anni si è trovata con 80 punti assegnati solo per titoli. “Sono troppi – la replica dei sindacati – dovrebbe avere due lauree e tre dottorati per ... Leggi su newsmondo

