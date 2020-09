Roswell New Mexico 2 in onda su Premium e Sky: Max è davvero morto? (Di giovedì 3 settembre 2020) Roswell New Mexico 2 finalmente sbarca in Italia su Premium Stories e su Sky proprio a partire da oggi, 3 settembre. Il reboot della serie cult ha raccolta buoni risultati con la prima stagione e non poteva non avere un seguito, soprattutto dopo il rocambolesco finale che ha visto Max protagonista assoluta e non solo per la sua relazione con Liz ma anche per quello che è stato in grado di fare proprio per amore della sua amata. Sarà proprio da lì che ripartirà la serie con i nuovi episodi di Rosweel New Mexico 2 in onda da oggi dopo lo slittamento dei mesi scorsi. A causa del Covid 19, la chiusura degli studi di doppiaggio e il fatto che per un po’ non ci saranno novità da mandare in onda perché le riprese sono state ferme al palo per ... Leggi su optimagazine

