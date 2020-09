“Robo-advisor per gli investimenti? Ecco cosa serve sapere” (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli ultimi decenni sono stati spettacolari per gli investitori privati. La quantità di opportunità che sono diventate disponibili anche ai piccoli investitori retail è immensa rispetto al passato. Tutto è iniziato nel 1976, quando Vanguard ha introdotto il primo fondo indicizzato disponibile al pubblico. Da allora i fondi comuni d’investimento in indici e gli ETF sono esplosi in termini di accessibilità. Non c’è dubbio che la riduzione delle commissioni e l’utilizzo di fondi indicizzati come strumenti sono due elementi che aumentano le probabilità di successo nel lungo termine. Naturalmente, il solo fatto che ci sia un’offerta di strumenti varia ed economica non significa che il problema sia risolto. C’è ancora da scegliere i fondi comuni d’investimento e gli ETF “giusti”, ... Leggi su ildenaro

