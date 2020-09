Ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale a Rocca Priora (Di giovedì 3 settembre 2020) Il bosco del Cerquone, situato tra la Fonte Regilla, la Via Provinciale Tuscolana e la Via del Vivaro, in una delle zone più belle di Rocca Priora, con una superficie di circa 70 ettari in territorio pianeggiante, e ricco in passato di grandissime querce secolari, è tornato oggi in primo piano per la rimozione di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. In quella zona, dalla Via dei Laghi, vicinissima alla Via Appia, era possibile raggiungere la Via Tuscolana, attraverso la Via del Vivaro, che, gli Americani aprirono, con della ruspe, in quanto nel passato la Via del Vivaro, era un semplice viottolo di campagna. E, ci furono, ovviamente, dei combattimenti lungo quella strada, che per esigenze belliche, portava, di fatto, gli Americani, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale a Rocca Priora - CorriereCitta : Ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale a Rocca Priora -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato ordigno Ritrovato ordigno bellico in un campo a San Giorgio. Bonificato dai Pontieri Piacenza Online Bomba al porto di Palermo, l'elenco delle strade che saranno evacuate e i punti di ritrovo

Sarà disinnescata e messa in sicurezza domenica 13 settembre la bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata a Palermo all’interno dell’area portuale. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ...

Granata di artiglieria ritrovata a Pozzomaggiore: l'Esercito la fa brillare in cava a Padria

L'oggetto era stato ritrovato lo scorso 27 agosto sulle rive di un fiume da parte di un residente nella zona che aveva avvisato le forze dell'ordine. Come richiesto dalla prefettura, sul posto sono ar ...

Sarà disinnescata e messa in sicurezza domenica 13 settembre la bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata a Palermo all’interno dell’area portuale. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ...L'oggetto era stato ritrovato lo scorso 27 agosto sulle rive di un fiume da parte di un residente nella zona che aveva avvisato le forze dell'ordine. Come richiesto dalla prefettura, sul posto sono ar ...