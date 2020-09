Qualiano: “Il 3 settembre ti ammazzo”. Arrestato ex marito violento (Di giovedì 3 settembre 2020) L’uomo finito in manette a Qualiano aveva “promesso” alla donna che l’avrebbe uccisa il 3 settembre 2020, a un anno dalla fine della loro relazione. I Carabinieri di Qualiano hanno Arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori un 48enne, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su … Leggi su 2anews

