Orrore in Germania, 27enne uccide 5 figli e tenta il suicidio (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha i contorni di un film dell’Orrore quanto accaduto a Solingen, localita della Vestfalia, in Germania: una donna di 27 anni è infatti accusata di aver ucciso 5 dei suoi 6 figli. Omicidio e tentato suicidio L’allarme è stato dato dall’unico figlio superstite di questa triste vicenda, ossia l’11enne che la donna aveva portato con se alla stazione di Düsseldorf, dove la donna ha tentato il suicidio gettandosi sui binari, il ragazzino sarebbe partito con un treno destinazione Mönchengladbach a circa 60 chilometri, dove vive la nonna. Dalle prime ricostruzioni da parte della polizia locale e rese note dal portavoce Jan Battenbreg, il maggiore dei figli sarebbe partito prima del ... Leggi su giornal

