M5S chiede le preferenze, gelo del Pd. I renziani: no a forzature (Di giovedì 3 settembre 2020) Si complica ancora il cammino della nuova legge elettorale proporzionale, fortemente voluta dal Pd di Nicola Zingaretti e parte dell’accordo di governo coi 5 stelle. In attesa che il testo approdi in Aula alla Camera, forse il 28 settembre, ieri il primo firmatario della legge, il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5S) ha lanciato a sorpresa l’introduzione delle preferenze, che non fanno parte della sua bozza (che dovrebbe essere votata come testo base l’8 settembre in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : Referendum, “M5s pronto a votare prima la legge elettorale, l’intoppo non siamo noi”. Di Maio apre alla richiesta P… - CorriereQ : Legge elettorale, il M5s chiede il ritorno alle preferenze - GiacomoMole : RT @laltrodiego: @marattin #Marattin è quello che vota, con #renzi e tutta #ItaliaViva, Fiducie a raffica alla #Azzolina e a tutto il #M5S… - bizcommunityit : L.elettorale: Brescia, M5s chiede ritorno preferenze - Ultima Ora - gabiravanelli : RT @CesareOrtis: #AudizioneGualtieri #Enrico @borghi_claudio chiede a @gualtierieurope se il governo #PD #M5S accoglierà le raccomandazioni… -