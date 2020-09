Lukashenko: “Abbiamo intercettato una conversazione tra Berlino e Varsavia. Navalny non è stato avvelenato” (Di giovedì 3 settembre 2020) Riportiamo integralmente una notizia dell’agenzia BelTA tradotta in Italiano. Minsk, 3 settembre (BelTA) – Le informazioni sull’avvelenamento di Alexei Navalny sono falsificazioni, ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko durante l’incontro con il premier russo Mikhail Mishustin del 3 settembre, ha appreso BelTA. “Ho seguito gli sviluppi in Russia e ho notato che in Occidente hanno escogitato un nuovo espediente. È di nuovo Novichok agente nervino chimico, di nuovo un avvelenamento. Devo dirti che ieri o l’altro ieri, non ricordo esattamente, prima che la Merkel facesse una dichiarazione dicendo che si trattava di un tentativo di mettere a tacere Navalny, avevamo intercettato una conversazione. Per quanto abbiamo capito, era ... Leggi su databaseitalia

