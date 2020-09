L’affondo di Cesa contro Mastella: “Indecente. Trasformista per la direzione di un’Asl” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“È indecente avere la moglie senatrice di Forza Italia (Sandra Lonardo) e in Campania appoggiare De Luca per incassare un direttore generale di un’Asl”. È duro l’affondo di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, contro Clemente Mastella, sindaco di Benevento. “I veri democristiani non sono trasformisti” attacca il leader Udc. Per Cesa, intervenuto questa mattina alla presentazione dei candidati della lista Udc-Caldoro presidente, la maggioranza dei democristiani campani voterà Stefano Caldoro. L'articolo L’affondo di Cesa contro Mastella: “Indecente. Trasformista per la direzione di un’Asl” proviene da ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : L’affondo Cesa