Jorge Messi: “Leo può restare a Barcellona un altro anno” (Di giovedì 3 settembre 2020) Cambiano gli scenari a Baarcellona dopo l’incontro tra il padre-agente di Messi, Jorge, e la dirigenza catalana. Ieri sera il padre dell’argentino aveva ribadito la volontà del figlio di lasciare il Barça mentre oggi ai microfoni di Deportes Cuatro ha fatto retromarcia. Questo il breve commento rilevato dai colleghi spagnoli: “E’ possibile che Leo resti un altro anno a Barcellona”. Una frase diretta che fa ben sperare i tifosi bluagrana. Foto: twitter Barcellona L'articolo Jorge Messi: “Leo può restare a Barcellona un altro anno” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

