Infortuni Juventus, colpo di scena Douglas Costa. Quando torna De Ligt? (Di giovedì 3 settembre 2020) Infortuni Juventus- Come anticipato in mattinata, Bernardeschi ha riportato un problema muscolare in Nazionale che lo costringerà a circa un mese di stop. Buone notizie sul fronte Douglas Costa, l’esterno brasiliano si è allenato con la squadra e sembrerebbe aver smaltito definitivamente l’Infortunio delle scorse settimane. Infortuni Juventus, i reali tempi di recupero di De Ligt Da valutare il ritorno in campo di De Ligt dopo l’operazione alla spalla. Tempi di recupero stimati in circa tre mesi, ma il centrale difensivo potrebbe bruciare le tappe e tornare a disposizione a metà ottobre. Leggi anche: Juventus, colpo a sorpresa dopo McKennie: il ... Leggi su juvedipendenza

misorecordsuk : Cristiano Ronaldo, De Vrij e Bernardeschi e gli infortuni in nazionale #Juve #Juventus - PerniceBianca2 : @pisto_gol Ciò che dovrebbe fare un giornalista Dati al 2018 - Negli ultimi 10 anni ... Il Milan “vanta” una media… - sportli26181512 : Dopo Bernardeschi, a casa anche Ronaldo e De Vrij: se la nazionale fa... male: Dopo Bernardeschi, a casa anche Rona… - splugged : @pisto_gol Però Maurì, come vuoi bene tu alla Juventus... nessuno proprio. Ora vuoi anche risolvere il problema deg… - IoCucino976 : @pisto_gol Conte 3 anni, Allegri 5 anni, Sarri prevalentemente un errore di valutazione tecnica, Pirlo appena arriv… -