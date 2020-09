Il vino di Bruno Vespa vende di più. Perché l'utile è la metà? (Di giovedì 3 settembre 2020) Il vino di Bruno Vespa? Si vende di più, ma guadagna di meno. Qualche settimana fa, infatti, a Roma si è tenuta l'assemblea degli azionisti di Futura Agricola 2015, società di produzione di vini sita in Puglia, di cui è presidente Alessandro Vespa, figlio del noto conduttore tv che ne risulta amministratore delegato, carica che condivide con Salvatore Mero. I soci sono papà Vespa col 50%, i due figli (Alessandro e Federico ciascuno col 20%) e la madre Augusta Iannini col restante 10%. La riunione ha deciso di mandare a riserva straordinaria l'intero utile di 176mila euro segnato nel 2019, in calo dal profitto di 334mila euro dell'esercizio precedente. Per contro il fatturato ... Leggi su iltempo

