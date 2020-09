George e Charlotte di Cambridge tornano a scuola: la campanella suonerà il 7 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Anche per i royal baby è tempo di tornare sui banchi di scuola. E dopo Ingrid di Norvegia, che ha iniziato le superiori a fine agosto, e i principi del Belgio, lunedì 7 settembre sarà la volta di George e Charlotte di Cambridge, che stanno per lasciare la residenza di campagna di Anmer Hall, dove hanno trascorso tutto il lockdown e parte dell’estate, per tornare a Kensington Palace e riprendere la vita di sempre. Leggi su vanityfair

E dopo Ingrid di Norvegia, che ha iniziato le superiori a fine agosto, e i principi del Belgio, lunedì 7 settembre sarà la volta di George e Charlotte di Cambridge, che stanno per lasciare la ...

Le vacanze sono finite anche per George, 7 anni, e la sorella Charlotte, 5. Dopo mesi di lockdown, con William, Kate e la tata Maria Borrello trasformati in insegnanti casalinghi, e tornati dalle brev ...

