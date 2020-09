GeForce RTX 3000: è ufficialmente morto lo SLI? (Di giovedì 3 settembre 2020) Con le GeForce RTX 3000 Nvidia mette uno stop davanti allo “SLI Ready”. Una funzione, che forse non servirà più nel gaming Le nuove GeForce RTX 3000 danno l’addio ufficiale a quello che è il multi-GPU, o quanto meno da oggi in poi sarà una funzione esclusivamente appannaggio del modello RTX 3090, ovvero della “Ex” Nvidia Titan, sotto mentite spoglie. GeForce RTX 3000: è ufficialmente morto lo SLI? D’altronde le nuove GPU della serie RTX 3000 di certo non hanno bisogno dello SLI per garantire prestazioni, in quanto di potenza ne hanno da vendere. Come detto solo la RTX 3090 possiede un connettore NVLink. ... Leggi su tuttotek

