Covid-19, bambino positivo a scuola: due classi chiuse (Di giovedì 3 settembre 2020) Covid-19, bambino è stato trovato positivo alla malattia originaria della Cina mentre era a scuola, insieme a tutti gli altri piccini. Il Covid-19 non sta rallentando. Soprattutto in Italia il virus originario di Wuhan sta continuando a diffondersi in tutta Europa e in tutto il mondo con forza sempre maggiore. I bollettini che ogni giorno pubblicano … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

berlusconi : Se ogni bambino con la febbre o il raffreddore non fosse distinguibile da un possibile caso di Covid questo determi… - Keynesblog : @MicK_ele @dorinileonardo Quello che appare un raffreddore di tre giorni può tranquillamente essere Covid per il ba… - zazoomblog : Bambino positivo al Covid chiuse due classi a Parigi - #Bambino #positivo #Covid #chiuse - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Ultim'ora Bambino positivo al Covid, chiuse due classi a Parigi - zazoomblog : Bambino positivo al Covid chiuse due classi a Parigi - #Bambino #positivo #Covid #chiuse -