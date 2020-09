Coronavirus, la Norvegia ‘taglia i ponti’ con l’Italia: “troppi casi, non andate lì e chi torna si metta in quarantena” (Di giovedì 3 settembre 2020) La Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in Italia. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Oslo, precisando che chi arriva dal nostro Paese o dalla Slovenia, a partire da sabato 5 settembre, dovrà rispettare una quarantena di dieci giorni. LA decisione è stata presa a fronte del crescente numero di casi di Covid-19 registrato nei due Paesi. Si sconsigliano “viaggi non essenziali in Italia, San Marino, Slovenia e Stato del Vaticano“. “Alla luce della valutazione settimanale dell’Istituto norvegese di sanità pubblica sulla situazione del Covid-19, il governo ha deciso di sconsigliare viaggi non essenziali in questi paesi – si legge nella nota – questi paesi stanno passando da ‘giallo’ a ‘rosso’ sulla mappa dello stato della quarantena all’arrivo in ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Coronavirus la Norvegia ‘taglia i ponti’ con l’Italia: “troppi casi non andate lì e chi torna si metta in quaranten… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus - Corrado121216 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Norvegia Coronavirus, Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e impone quarantena TGCOM Coronavirus, la Norvegia sconsiglia i viaggi in Italia: quarantena per chi torna dal Belpaese

Dopo l'impennata di nuovi casi di Coronavirus in Italia, oggi ne sono stati registrati 1.397 secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, la Norvegia ha deciso non solo di sconsigliare i ...

La Norvegia sconsiglia viaggi in Italia e Slovenia. “Quarantena di 10 giorni per chi arriva dai due Paesi”

A partire dal 5 settembre, chi arriverà in Norvegia con un volo proveniente dalla Slovenia o dall’Italia sarà sottoposto a una quarantena di 10 giorni. Lo riferisce Bloomberg citando un comunicato del ...

Dopo l'impennata di nuovi casi di Coronavirus in Italia, oggi ne sono stati registrati 1.397 secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, la Norvegia ha deciso non solo di sconsigliare i ...A partire dal 5 settembre, chi arriverà in Norvegia con un volo proveniente dalla Slovenia o dall’Italia sarà sottoposto a una quarantena di 10 giorni. Lo riferisce Bloomberg citando un comunicato del ...