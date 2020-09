Componentistica - Una joint venture italo-tedesca investe in Irpinia (Di giovedì 3 settembre 2020) Una joint venture italo-tedesca, la Schlote Automotive Italia, ha in programma di investire 52 milioni di euro per produrre cambi per auto nell'area industriale di Nusco, in Irpinia. L'iniziativa è promossa da Schlote, gruppo tedesco attivo nelle lavorazioni meccaniche di precisione e in componenti per telai e trasmissioni, da Bohai Trimet, società sempre tedesca ma di proprietà dei cinesi della Baic, specializzata in componenti per il comparto auto, e da Sirpress, azienda italiana del gruppo Sira Industrie, leader nella produzione di stampi e getti pressofusi in alluminio per l'automotive.Un capannone e 150 assunzioni. Il progetto, promosso innanzitutto dall'imprenditore bolognese Valerio Gruppioni (che nell'area ha rilevato, tramite la Sirpress, dalla curatela ... Leggi su quattroruote

roncadr59 : No non vanno bene. Passiamo da una tecnologia nella quale siamo leader , il motore a scoppio ad una tecnologia nell… - ClaudioCrosara : @GF48677239 @reuters_italia Temo ancora il suo ottimismo. La nostra Economia,pur disastrata com'è,rimane una delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Componentistica Una Componentistica automotive: il Sud protagonista! Inforicambi Coronavirus Covid-19: ministeri Interno e Salute, per referendum ed elezioni regionali mascherine, guanti e gel igienizzante in tutti i seggi

In occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e 21 settembre, per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire ...

L’Italia protagonista riparte dal Sud. Nasce Newco Sai

“Sulle auto dei cittadini di tutta Europa ci saranno componenti di alta qualità e precisione prodotti nel Sud Italia”. Questa frase, pronunciata da Luigi Mattina CEO di BOHAI TRIMET, sintetizza in poc ...

In occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e 21 settembre, per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire ...“Sulle auto dei cittadini di tutta Europa ci saranno componenti di alta qualità e precisione prodotti nel Sud Italia”. Questa frase, pronunciata da Luigi Mattina CEO di BOHAI TRIMET, sintetizza in poc ...