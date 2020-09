Calciomercato Spezia: assalto a Nicolussi e per l’attacco piace Pazzini (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Spezia: la neopromossa si sta muovendo e ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia e Pazzini Lo Spezia ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia e sta lottando contro il tempo per superare Genoa e Sampdoria. Il neo d.g. Meluso ieri ha avuto un incontro con gli agenti Tullio Tinti e Manuel Montipò per il prestito del gioiellino della Juve. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nei discorsi con Tinti, il dirigente ha allargato le prospettive di mercato anche ad altri assistiti dell’agente. Pazzini è un’idea per dare esperienza all’attacco e una possibile occasione a zero dopo aver concluso l’esperienza a Verona. È stato fatto un sondaggio pure per Vignato, talento appena sbarcato a Bologna ma in cerca di un posto da ... Leggi su calcionews24

Lo Spezia ha messo nel mirino Nicolussi Caviglia e sta lottando contro il tempo per superare Genoa e Sampdoria. Il neo d.g. Meluso ieri ha avuto un incontro con gli agenti Tullio Tinti e Manuel Montip ...

