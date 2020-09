Calciomercato Milan, Bakayoko entro il weekend. Ma le alternative non mancano e rispunta un difensore centrale (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo Tonali e Brahim Diaz toccherà a Bakayoko. Il Milan rifà il centrocampo e il francese potrebbe essere l’ultimo tassello per la mediana di Pioli. Si lavora senza sosta con il Chelsea, club proprietario del cartellino del francese, ma le alternative non mancano. I rossoneri infatti seguono da vicino anche Soumarè del Lille (francese di origini senegalese, classe 1999 e con una valutazione che si aggira sui 35 milioni di euro) e Florentino Luís del Benfica (per lui importante offerta del Fulham nelle ultime ore). Ma la prima scelta è l’ex, Bakayoko. La volontà del Milan è quella di velocizzare l’operazione: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Il club di via Aldo ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Il #Milan non si ferma e insiste per #Bakayoko - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - DiMarzio : #Milan, dal #calciomercato, agli obiettivi di stagione, fino al #derby contro l’#Inter. Le parole di #Maldini - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @Brahim, possibile convocazione per il Monza - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan… - milansette : Rinnovo Donnarumma, incontro a fine mercato -