Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Suarez: i dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Juventus. I bianconeri hanno l’accordo con Luis Suarez, ma non ancora con il Barça: stipulato un piano per convincerli La Juventus è intenzionata a portare a casa il grande colpo dell’estate. Un mercato, come già sottolineato più volte, atipico per questa sessione: innanzitutto per le date, ma soprattutto per il momento che l’intero pianeta … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - DiMarzio : #Romero, trattativa sempre più avviata fra #Atalanta e #Juventus. I dettagli sulla formula - ItaSportPress : Jorginho, l'agente rivela: 'Con Sarri sarebbe andato alla Juventus...' - - antondepierro : Il #3settembre del 1989 ci lasciava troppo presto #GaetanoScirea. Un calciatore gentiluomo,un esempio per ogni giov… -