Aspi: De Micheli, inviata proposta su concessione (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - CAMORINO, CANTON TICINO, , 3 SET - "Per quanto riguarda la concessione il Ministero delle Infrastrutture ha inviato nella giornata di ieri la proposta di transazione ad Autostrade per l'Italia"... Leggi su corrieredellosport

ansa_economia : Aspi: De Micheli, inviata proposta su concessione. Su fronte trattativa societaria complessità evidente #ANSA - iconanews : Aspi: De Micheli, inviata proposta su concessione - Massimi47715989 : Aspi: De Micheli, inviata proposta su concessione - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Aspi: De Micheli, inviata proposta su concessione: Su fronte trattativa societaria complessità evidente - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Autostrade, De Micheli: 'Su concessione inviata proposta di transazione' #aspi -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Micheli

Agenzia ANSA

(ANSA) - CAMORINO (CANTON TICINO) , 3 SET - "Per quanto riguarda la concessione il Ministero delle Infrastrutture ha inviato nella giornata di ieri la proposta di transazione ad Autostrade per l'Itali ...Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha dato il via libera alla formazione della nuova società in cui far confluire la quota dell'88% di Autostrade per l'Italia in suo possesso, nella quale dov ...