Un coniglio in palestra? No, è solo l’ultimo video pazzo di… Evra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Patrice Evra continua nella sua ironia social. Ennesimo video simpatico su Instagram per il francese che questa volta augura a tutti una buona settimana vestito da... coniglio. Vedere per credere.caption id="attachment 1015863" align="alignnone" width="449" Evra/caption Un coniglio in palestra? No, è solo l’ultimo video pazzo di… Evra ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Un coniglio in palestra? No, è solo l'ultimo video pazzo di... Evra - -

Ultime Notizie dalla rete : coniglio palestra Mare grosso: a Palinuro il Maraya costretto ad assicurarsi al Coniglio Info Cilento Pistoia Volley La Fenice, conclusa la prima settimana di lavoro

Il punto sulla preparazione della Serie B2 ABC Ricami Pistoia Volley La Fenice. Promossa in prima squadra la palleggiatrice classe 2005 Vittoria Betti Ha iniziato a lavorare sodo la Serie B2 dell’ABC ...

Il punto sulla preparazione della Serie B2 ABC Ricami Pistoia Volley La Fenice. Promossa in prima squadra la palleggiatrice classe 2005 Vittoria Betti Ha iniziato a lavorare sodo la Serie B2 dell’ABC ...