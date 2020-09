Tour de France, tappa a Roglic. Alaphilippe resta in giallo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Primoz Roglic ha conquistato la quarta tappa del Tour de France 2020, Sisteron-Orcières-Merlette di 160,5 km, primo vero arrivo in salita di questa 'Grande Boucle'. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha preceduto il connazionale Tadej Pogacar e il Francese Martin. Julian Alaphilippe, quinto al traguardo, mantiene la maglia gialla per il terzo giorno consecutivo. tappa che ha visto una lunga fuga da parte di sei corridori, scattati praticamente al via con il gruppo che ha riassorbito l'ultimo baluardo Neilands (150 km in fuga) ai - 7.Dall'ascesa verso Orcières-Merlette è dunque cominciata la doppia sfida, per la tappa e per la classifica generale, con tutti i 'big' schierati. Si arriva con un gruppetto ristretto negli ultimi mille metri, ... Leggi su ilfogliettone

