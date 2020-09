Spazio, il telescopio GREGOR svela i segreti magnetici del Sole: catturate le immagini con la più alta risoluzione mai raggiunta (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Il Sole e’ la nostra stella – afferma Lucia Kleint della University of Applied Sciences and Arts Northwestern in Svizzera – e ha una profonda influenza sul nostro pianeta, sulla nostra vita e sulla nostra civilta’. Studiando il magnetismo sul nostro astro, possiamo comprendere meglio la sua influenza sulla Terra e ridurre al minimo i danni ai satelliti e alle infrastrutture tecnologiche”. immagini ad alta risoluzione della struttura del Sole arrivano dal piu’ grande telescopio solare d’Europa, GREGOR, gestito da un consorzio tedesco e situato presso l’Osservatorio del Teide, in Spagna. Grazie a una riprogettazione dell’ottica di GREGOR, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista ... Leggi su meteoweb.eu

