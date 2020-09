Roma, l’opera in concerto alla ‘Nuvola’: tre date gratuite a settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – Il Teatro dell’Opera di Roma porta la musica dal vivo per la prima volta alla Nuvola-Roma Convention Center. Andranno in scena l’11, il 18 e il 23 settembre i tre concerti gratuiti che vedranno protagonisti l’Orchestra dell’Opera capitolina e i cantanti del progetto ‘Fabbrica’ Young Artist Program, un vero e proprio viaggio nella storia dell’opera, da Gluck al belcanto, presentato stamattina in una conferenza stampa all’interno della struttura nel cuore dell’Eur dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal sovrintendente del Costanzi, Carlo Fuortes e dall’amministratore delegato di Eur Spa, Antonio Rosati. Leggi su dire

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Autore sconosciuto (attribuita a Lisippo), Pugile in riposo, conosciuta anche come Pugi… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Tiziano Vecellio, Salomè con testa del Battista, 1515, Galleria Doria Pamphilj, Roma.… - OperaRoma : L'Opera di Roma alla Nuvola: tre concerti gratuiti con l'Orchestra del Teatro dell'Opera e i cantanti di #Fabbrica… - AGR_web : Eur, l'Opera di Roma in concerto alla 'Nuvola' Il Teatro dell'Opera di Roma porta la musica dal vivo per la prima v… - lautredanseuse : RT @OperaRoma: Settembre in musica Giovedì 3 e sabato 5 settembre al Teatro Costanzi 'Tutto Verdi' con l'Orchestra e il Coro del Teatro del… -

