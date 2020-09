Riforma intercettazioni al via (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stop ai rinvii: la Riforma delle intercettazioni partePiù compiti per il PMArchivio informatico delle intercettazioniDivieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversiI trojanTransizione: problematicheStop ai rinvii: la Riforma delle intercettazioni parteTorna su Dopo una serie innumerevole di rinvii, la Riforma delle intercettazioni è realtà: da oggi le nuove regole che disciplinano l'acquisizione di conversazioni nell'ambito dei procedimenti penali entrano in vigore. E, in tal modo, prende il via una nuova era delle indagini. Più compiti per il PMTorna su Le novità sono molteplici e, tra esse, si può segnalare l'aumento dei compiti affidati al pubblico ministero. È il PM, infatti, che ... Leggi su studiocataldi

