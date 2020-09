Referendum, ora la maggioranza accelera sulla legge elettorale e sui correttivi. Discussione in Aula alla Camera il 25 e 28 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pochi giorni dopo il Referendum sul taglio dei parlamentari, la Camera dei deputati inizierà la Discussione sui correttivi previsti dalla cosiddetta legge Fornaro (equiparazione dell’elettorato, modifiche al Senato e sistema di elezione del capo dello Stato) e sulla nuova legge elettorale. La decisione, anticipata nelle scorse ore dal via libera al pacchetto di riforme dalla commissione Affari costituzionali, è arrivata dalla Conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi per stabilire il calendario dei lavori. Le date da segnare quindi sono due: il 25 settembre per le modifiche alla Costituzione – chieste a gran voce dal segretario dem ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ora Referendum: Comitato No, aderisce a manifestazione 12/9 - Ultima Ora Agenzia ANSA Modica. Tessere elettorali tutti i giorni escluso il sabato

Il rilascio delle tessere elettorali in occasione del Referendum Costituzionale Consultivo del 20 e 21 settembre 2020 avverrà ogni giorno, sabato escluso, all’ufficio elettorale del Comune di Modica ( ...

Referendum, Fazzolari (FdI): "Solo oggi consegnati plichi elettorali. Evidente ritardo, a rischio voto italiani all'estero"

(Agenzia Vista) Roma, 02 settembre 2020 Referendum, Fazzolari (FdI): "Solo oggi consegnati plichi elettorali. Evidente ritardo, a rischio voto italiani all'estero" "Come avevamo annunciato, Fratelli d ...

