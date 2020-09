PUBG mobile bannato in India: il caso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il governo Indiano ha deciso da qualche ora di bandire sul proprio territorio 118 applicazioni considerate una “minaccia per la sicurezza nazionale”. Tra queste figura PUBG mobile, la versione per dispositivi mobili del celebre battle royale che in India (e in generale nel sud-est asiatico) ha la sua più consistente playerbase. Le cause del ban La minaccia di cui il parla il Ministero dell’Elettronica potrebbe in realtà essere fondata: il ban di PUBG mobile fa seguito ad alcune tensioni fra l’India e la Cina verificatesi nei giorni scorsi sul confine himalayano. In quest’ottica gli avvenimenti della giornata odierna assumono un carattere politico se si considera che il videogioco è di proprietà della Tencent ... Leggi su esports247

