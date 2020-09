NVIDIA GeForce RTX 3090 e la sua potenza nei primi benchmark in 8K con ray tracing attivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nella giornata di ieri NVIDIA ha ufficialmente rivelato le sue schede grafiche di prossima generazione della serie Ampere RTX 30. Il prodotto di punta della linea sarà RTX 3090 che avrà un prezzo suggerito di 1300 euro (IVA esclusa) e sarà la nuova GPU Titan. A tal proposito NVIDIA ha appena rilasciato alcuni benchmark di gioco con risoluzione 8K e ray tracing attivo.Secondo questi benchmark, NVIDIA GeForce RTX 3090 sarà in grado di offrire una media di 60fps in 8K. Questo sarà possibile ovviamente nei giochi che supportano DLSS. Tuttavia, e forse per la prima volta su una singola GPU, sarà possibile giocare in 8K.Per un maggior dettaglio, la scheda grafica di punta della serie ... Leggi su eurogamer

PCSpecialistIT : Nel caso te lo fossi perso! Nuovi core RT! Nuovi core Tensor! Memoria GDDR6X superveloce! PC con NVIDIA GeForce RT… - ItaSmartReview : Nvidia lancia le GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: specifiche e prezzi - - Tuttoinfor : Acer annuncia il supporto alle GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30 nei desktop Predator Orion - infoitscienza : NVIDIA presenta le nuove GeForce RTX 3090, 3080 e 3070: tutti i dettagli e prezzi per l’Italia (foto) - infoitscienza : 3000 Ampere: l'analisi delle nuove GeForce di NVIDIA -