Mercato auto, immatricolazioni in calo nel mese di agosto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mercato auto, i dati di agosto: vendita in calo. Crisci (UNRAE): “Ritmi bassissimi”. ROMA – Sono stati pubblicati i dati di agosto sul Mercato auto. Anche nell’ottavo mese dell’anno i numeri sono negativi. Come riportato da La Repubblica, il calo su base mensile è dello 0,4% anche se a preoccupare il crollo registrato annualmente. Nei primi otto mesi del 2020 sono state immatricolate 809.655 auto rispetto alle 1.305.704 del 2019. Un calo di oltre 500mila unità che in percentuale si è trasformato in un -38,9%. Possibile una ripresa nelle prossime settimane anche se non sarà semplice ridurre il gap entro fine anno con il dato che si ... Leggi su newsmondo

