L'Australia in recessione, la prima dal 1991. Contrazione del 7 per cento del Pil nel secondo trimestre. MILANO – Australia in recessione, la prima dal 1991. Il Pil nel secondo trimestre ha registrato una contrazione del 7% per l'emergenza coronavirus. Un calo mai registrato con gli ultimi trent'anni che hanno visto il Paese correre. La pandemia, però, ha fermato questa crescita con due trimestri negativi. Il primo è terminato con una riduzione dello 0,3% mentre il secondo ha avuto una diminuzione del 7%.

