L'annuncio di De Laurentiis: "Milik e Koulibaly sono in uscita dal Napoli" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Napoli - Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , è intervenuto in esclusiva a Canale 21. Nell'intervista il patron azzurro ha affrontato tanti temi, dal futuro del calcio a quello di ... Leggi su corrieredellosport

salvione : L'annuncio di De Laurentiis: 'Milik e Koulibaly sono in uscita dal Napoli' - sportli26181512 : L'annuncio di De Laurentiis: 'Milik e Koulibaly sono in uscita dal Napoli': Il patron degli azzurri non lascia dubb… - DALEX911 : Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: 'Allan è dell'Everton' -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Laurentiis L'annuncio di De Laurentiis: "Milik e Koulibaly sono in uscita dal Napoli" Corriere dello Sport Calciomercato Napoli, UFFICIALE: saluta il portiere

Orestis Karnezis è il nuovo portiere del Lille. L’estremo difensore greco lascia il Napoli per approdare in Ligue 1, lo ha annunciato il club francese Dopo sei anni, con un breve intermezzo al Watford ...

Napoli, De Laurentiis: "Koulibaly al City? Loro non vogliono parlare con noi"

Accanto a De Laurentiis ecco anche Cristiano Giuntoli, che per prima cosa ha affrontato il tema Meret, sul quale nelle ultime ore è piombata anche l'Atalanta: "Abbiamo incontrato l'agente, con cui abb ...

Orestis Karnezis è il nuovo portiere del Lille. L’estremo difensore greco lascia il Napoli per approdare in Ligue 1, lo ha annunciato il club francese Dopo sei anni, con un breve intermezzo al Watford ...Accanto a De Laurentiis ecco anche Cristiano Giuntoli, che per prima cosa ha affrontato il tema Meret, sul quale nelle ultime ore è piombata anche l'Atalanta: "Abbiamo incontrato l'agente, con cui abb ...